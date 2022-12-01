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Более 100 артистов открыли Дни казахской культуры в Тюменской области

Общество, 13:34 12 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 артистов приняли участие в открытии Дней казахской культуры в Заводоуковском Дворце культуры 11 декабря. Начался концерт с обряда шашу – осыпание конфетами во время значимого события. Дни казахской культуры в 2022 году приурочены к 15-летию Национально-культурной автономии казахов Тюменской области и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана.

Среди почетных гостей концерта в Заводоуковске были семьи военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации.

"Сегодня мы собрались вместе, чтобы поддержать каждого из тех, кто в ходе специальной военной операции с оружием в руках защищает Россию. Мужество солдат и офицеров российской армии не знает национальных различий. Все они – новые герои нашего времени, пример чести и мужества", - сказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В программе концерта было представлено всё богатство культурного наследия казахов, выраженное в фольклоре, традициях и обрядах, родном языке, а также в разнообразном песенно-танцевальном репертуаре, пропитанном духом кочевого прошлого, сообщает Национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Венера Рамазанова и Дарья Чехомова вместе с детскими и молодежными творческими коллективами в начале исполнили песню "Мы - твое будущее, Россия". На сцене выступили хореографические ансамбли казахского танца "Алтындар", "Алаш улы", "Балапандар", "Бирлик", "Грация" "Гульдер", "Жулдыздар", вокальные коллективы "Арай" и "Мерей", домбристы "Мурагер" и другие.

Всего более 100 артистов, большинство - дети и молодежь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После концерта Есенгалий Ибраев пообщался с родными и близкими участников специальной военной операции, поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей, вручил продуктовые наборы от Национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

18 декабря на сцене Тюменского колледжа искусств пройдёт юбилейный концерт ансамбля казахского танца "Гүльдер". В этом году коллективу исполняется 20 лет.

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# Дни казахской культуры , Есенгалий Ибраев

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