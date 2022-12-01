Более 100 артистов открыли Дни казахской культуры в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 артистов приняли участие в открытии Дней казахской культуры в Заводоуковском Дворце культуры 11 декабря. Начался концерт с обряда шашу – осыпание конфетами во время значимого события. Дни казахской культуры в 2022 году приурочены к 15-летию Национально-культурной автономии казахов Тюменской области и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана.

Среди почетных гостей концерта в Заводоуковске были семьи военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации.

"Сегодня мы собрались вместе, чтобы поддержать каждого из тех, кто в ходе специальной военной операции с оружием в руках защищает Россию. Мужество солдат и офицеров российской армии не знает национальных различий. Все они – новые герои нашего времени, пример чести и мужества", - сказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

В программе концерта было представлено всё богатство культурного наследия казахов, выраженное в фольклоре, традициях и обрядах, родном языке, а также в разнообразном песенно-танцевальном репертуаре, пропитанном духом кочевого прошлого, сообщает Национально-культурная автономия казахов Тюменской области.

Венера Рамазанова и Дарья Чехомова вместе с детскими и молодежными творческими коллективами в начале исполнили песню "Мы - твое будущее, Россия". На сцене выступили хореографические ансамбли казахского танца "Алтындар", "Алаш улы", "Балапандар", "Бирлик", "Грация" "Гульдер", "Жулдыздар", вокальные коллективы "Арай" и "Мерей", домбристы "Мурагер" и другие.

Всего более 100 артистов, большинство - дети и молодежь.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После концерта Есенгалий Ибраев пообщался с родными и близкими участников специальной военной операции, поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей, вручил продуктовые наборы от Национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

18 декабря на сцене Тюменского колледжа искусств пройдёт юбилейный концерт ансамбля казахского танца "Гүльдер". В этом году коллективу исполняется 20 лет.