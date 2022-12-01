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Балет Аллы Духовой TODES выступит с премьерными номерами в тюменской филармонии

Общество, 08:55 13 декабря 2022

vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт в честь 35-летия представит балет Аллы Духовой TODES в Тюменской филармонии 22 февраля. В программу вошли десятки ярких номеров — премьеры и безусловные хиты коллектива.

"TODES — это огромный мир танца, созданный и вдохновлённый Аллой Духовой, его бессменным лидером и наставником. Фирменный стиль, принесший коллективу феноменальный успех — это хореография, дополненная красочными театральными постановками", - говорят организаторы.

Зрителей ждет незабываемая танцевальная феерия, уникальная авторская музыка и инновационные световые и графические решения.

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# балет , Тюменская филармония

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