Еще две школы Тюменской области присоединятся к проекту "Создание школьных спасательных отрядов"

| Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменское региональное отделение ВСКС" во ВКонтакте

Ученики двух школ в Упоровском и Исетском районах принимают участие в проекте "Создание школьных спасательных отрядов". В начале 2023 года к инициативе присоединятся еще два учебных заведения Тюменской области.

Инициатива реализуется с октября 2022 года. Ученикам школ в возрасте от восьми до 18 лет предстояло пройти подготовку в таких областях, как оказание первой помощи, пожарная и психологическая подготовка, личная безопасность. Также подросткам рассказали о первичных средствах пожаротушения, на практике отработали навык тушения локального возгорания. На специальном манекене школьники оттачивали навык по спасению пострадавшего в состоянии клинической смерти. В дальнейшем из наиболее заинтересованных ребят в двух учебных заведениях создали отряды по 20 человек.

"У нас не всегда есть возможности выезжать в районы и проводить там мероприятия, поэтому советники директоров этих школ прошли подготовку на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они уже транслируют знания по безопасности детям. Мы пытаемся поднять уровень культуры безопасности именно в самой школе, чтобы без нас они могли сами заниматься с учащимися", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Я — спасатель", председатель регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

Занятия в школах обученные советники директоров проводят в школах один раз в неделю. Представители же тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей приезжают в учебные заведения один-два раза в месяц для организации профильных встреч со специализированных оборудованием.

Занятия будут продолжаться в течение всего учебного года. 27 декабря, в День спасателя РФ, ребятам, которые проходят занятия, выдадут жетоны спасателей. В январе 2023 года к проекту присоединятся еще две школы.

Занятия проходят в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" и Всероссийского конкурса "Навигаторы детства" при поддержке Министерства просвещения РФ, Российского движения школьников и Российского детско-юношеского центра.

Инна Пахомова