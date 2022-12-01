Тюменская галерея сувениров завоевала Гран-при конкурса "Туристический сувенир"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гран–при в номинации "Лучший магазин сувенирной туристической продукции" завоевала тюменская галерея сувениров "Легенды Сибири" в финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир".

Номинацию "Лучший магазин туристической сувенирной продукции" ввели в 2022 году впервые. На участие в ней жители 22 регионов России подали 34 заявки. В шорт-лист конкурса попали 27 магазинов из 23 городов, расположенных в 17 регионах страны.

Претендентов оценивали по нескольким критериям. Товары, продающиеся в галерее ремесел, должны были отвечать критерию "Туристический сувенир", отражать специфику региона, нести его символику, предоставлять туристам максимум ассортимента и информации не только о происхождении, значении сувенира, но и рассказывать местные поверья, легенды.

Как рассказал руководитель компании "Легенды Сибири" Михаил Михайлов, галерея сувениров создавалась именно как магазин сувениров для туристов, потому предусмотрены максимум локаций, которые могут быть интересны отдыхающим.

"Отражение в магазине нашли тюменские народные промыслы, выставки мастеров, дегустации гастрономических сувениров, обслуживание больших групп туристов. В создании галереи помогло Агентство по туризму и продвижению Тюменской области, благодаря сотрудничеству с которым путешественникам интересно не только покупать сувениры у нас, но и узнавать много нового и необычного о Тюменской области", — сказал он.

| Фото: предоставлено Михаилом Михайловым | Фото: предоставлено Михаилом Михайловым

Компания "Легенды Сибири" создана в Тюмени в 2011 году. Имеется собственное производство изделий из кости и сувениров. В 2012 году художественные косторезные изделия компании признаны изделиями народных художественных промыслов и отнесены к тобольской резной кости. Галерея сувениров является обладателем Гран-при Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в различных номинациях, неоднократным лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" в номинациях "Народные художественные промыслы" и "Услуги для населения". В 2022 году "Легенды Сибири" признали победителем в конкурсе "Торговля России" в номинации "Лучший магазин".

Инна Пахомова