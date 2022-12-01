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Детвора Ишимского района мастерит елочные игрушки для мобилизованных земляков и сверстников из Краснодона

Общество, 15:36 12 декабря 2022

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Более 150 елочных украшений изготовили ребята Ишимского района для мобилизованных земляков, их детей и сверстников из Краснодона. Сбор новогодних украшений, изготовленных собственными руками, продолжается.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Ишимского районного дворца культуры Светлана Щукина.

По ее словам, игрушки собирают в рамках стартовавшего в муниципалитете марафона "Передвижная горница Снегурочки". Артисты выезжают по согласованному графику в сельские поселения района и в ходе праздничного представления отбирают на выставке новогодних игрушек самые волшебные.

"Ребята и взрослые активно подключились к созданию елочных украшений. После того, как Снегурочка с командой объедет все населенные пункты, собранные игрушки сначала разместят на выставке в районном Дворце культуры, часть из них подарят детям мобилизованных ишимцев на елке 21 декабря. Остальные - после третьего благотворительного концерта, который пройдет 28 декабря, - вместе с вырученными средствами отправят бойцам СВО и жителям Краснодона в подарок к Рождеству", - рассказала Светлана Щукина.

Акцию "Мастерская новогодних игрушек" запустили по инициативе местного отделения Союза женщин России, районного совета ветеранов и работников культуры.

Светлана Щукина добавила, что два предыдущих благотворительных концерта, проведенных в РДК, позволили собрать 115 тыс. рублей. Все средства были направлены на нужды мобилизованных жителей Ишимского района.

Инна Кондрашкина

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# Ишимский район , Краснодон , мобилизация , помощь , спецоперация

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