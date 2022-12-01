В Тюмени маршрут № 15 продлят до микрорайона Лесной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрут № 15 в Тюмени продлят до микрорайона Лесной с 17 декабря. Автобусы с дополнительным информационным указателем по новому маршруту будут ездить с интервалом в 50 минут, сообщает городская администрация.

Продление маршрута коснется лишь части автобусов, после Рабочего поселка они будут следовать до микрорайона Лесной. В том числе будут охвачены для обслуживания остановки "Гаражи", "ТЦ "Лента"", "Ялуторовский тракт", "Управление Росгвардии".

Работа маршрута № 15 Рабочий поселок — мкр. Южный сохранится без изменений.