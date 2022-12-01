Проезд в тюменских автобусах подорожает на 1 рубль с 1 января 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тарифы на перевозку в общественном транспорте изменятся с 1 января 2023 г. За разовую поездку в границах населенного пункта города за наличный расчет – 30 рублей, по безналичному – 29 рублей, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

За границами Тюмени одна тарифная зона – 8 руб. 50 коп; на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет – 30 рублей, по безналичному – 29 рублей.

Об изменении тарифа на перевозку в общественном транспорте можно уточнить по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.