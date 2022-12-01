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Телеканал "Тюменское время" переходит в формат вещания HD

Общество, 18:56 12 декабря 2022

"Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Телеканал "Тюменское время" переходит в формат вещания HD. High Definition или HD разрешение – это первый формат высокой четкости, который предусмотрен во всех цифровых телевизорах.

Для сравнения, телевидение стандартной четкости (SD) предполагает изображение на экране телевизора 720 на 576 пикселей, в то время как изображение высокой четкости (HD) имеет разрешение 1 тыс. 920 на 1 тыс. 80 пикселей.

Таким образом, HD формат превосходит возможности стандартного телевидения в пять раз. Картинка будет на порядок более четкой и реалистичной с максимальной детализацией.

До конца года на формат HD перейдут 18 кабельных операторов, транслирующих телеканал "Тюменское время". Следить за жизнью города и региона во всех подробностях можно на 21 канале кабельного телевидения.

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# качество , Тюменское время

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