Телеканал "Тюменское время" переходит в формат вещания HD

| Фото: "Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Телеканал "Тюменское время" переходит в формат вещания HD. High Definition или HD разрешение – это первый формат высокой четкости, который предусмотрен во всех цифровых телевизорах.

Для сравнения, телевидение стандартной четкости (SD) предполагает изображение на экране телевизора 720 на 576 пикселей, в то время как изображение высокой четкости (HD) имеет разрешение 1 тыс. 920 на 1 тыс. 80 пикселей.

Таким образом, HD формат превосходит возможности стандартного телевидения в пять раз. Картинка будет на порядок более четкой и реалистичной с максимальной детализацией.

До конца года на формат HD перейдут 18 кабельных операторов, транслирующих телеканал "Тюменское время". Следить за жизнью города и региона во всех подробностях можно на 21 канале кабельного телевидения.