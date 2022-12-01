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18 тонн помидоров из Туркмении импортированы в Тюменскую область

Экономика, 17:38 12 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тонн помидоров из Туркмении импортированы в Тюменскую область. Партию исследовали на безопасность в лаборатории областного управления Россельхознадзора, сообщает ведомство.

При проведении энтомологических и вирусологических исследований, карантинные организмы не выявлены, уточняется в сообщении.

Отметим, что томаты лидируют в рейтинге самых потребляемых овощей во всем мире. Содержат много важнейших для человеческого организма антиоксидантов, клетчатки, калия. Один стакан томатного сока обеспечивает 75% суточной нормы витамина С.

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# импорт , Россельхознадзор , томаты

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