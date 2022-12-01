Цифровой двойник гибридной энергосистемы разрабатывают в Тюмени

| Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Разработки ученых Тюменского индустриального университета повысят надежность гибридных установок с помощью создания цифровых двойников на базе машины жесткого реального времени, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

По словам исследователей, они постараются решить главную проблему гибридных энергосистем, имеющих в составе ветрогенераторы и солнечные установки. Это чувствительность к изменению погоды, от чего зависит выработка мощности.

Созданные в рамках проекта цифровые двойники, работающие в режиме реального времени, помогут анализировать происходящие процессы и принимать правильные управленческие решения.

"Мы собираемся не только смоделировать гибридную энергосистему, но и для внедрения на площадках индустриальных партнеров разработать программные продукты по выбору необходимого количества и мест установки диагностического оборудования с учетом индивидуальных особенностей такой энергосистемы. Это позволит сократить эксплуатационные расходы и повысить энергоэффективность системы в целом", - рассказала кандидат технических наук, заведующая кафедрой электроэнергетики ТИУ Гузель Хмара.

В результате реализации проекта возникнет отраслевой центр компетенций мониторинга и управления надежностью, появится цифровая система регистрации аварийных событий и динамической устойчивости на пилотных объектах. Кроме того, будет внедрено цифровое дистанционное управление оборудованием и режимами работы объектов электроэнергетики.