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Тюменская область вошла в число лучших регионов России по эффективности работы в сфере обращения с отходами

Общество, 19:26 12 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по эффективности работы в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО.

По итогам "Зелёного рейтинга" в числе лучших также: Московская область и Москва, Челябинская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Тамбовская область, Тульская область, Саратовская область, Мурманская область.

Результаты конкурса назвала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко 11 декабря. Вице-премьер также выделила и других лидеров роста. В частности, это Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

С начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. В этом году запущены новые меры поддержки и впервые – формат государственно-частного партнёрства.

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# Зеленый рейтинг , обращение с отходами

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