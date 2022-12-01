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Детский коллектив "Шытыр-Шатыр" из Тюменской области стал призером всероссийского конкурса

Общество, 19:43 12 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Детский коллектив "Шытыр-Шатыр" из села Чикча Тюменского района стал призером Всероссийского конкурса "Талантливая Россия", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Артисты фольклорно-этнографического ансамбля заняли 3-е место в номинации "Оригинальный жанр". Всего в конкурсе участвовали более 1 тыс. 500 исполнителей и коллективов со всей России.

Коллектив "Шытыр-Шатыр" создан в 2007 году. В репертуаре — композиции, в основе которых сюжеты из обычаев и традиций сибирских татар.

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