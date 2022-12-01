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Житель Увата напал с ножом на бывшего возлюбленного своей супруги

Происшествия, 12:27 13 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Увата обратился к участковому уполномоченному полиции и сообщил, что на него напали с ножом, сообщает МВД по Тюменской области.

Полицейский установил, что мужчина 1982 года рождения приревновал супругу к ее бывшему возлюбленному и по телефону потребовал от молодого человека больше не искать с ней встреч.

В ответ заявитель приехал к нему домой, в ходе ссоры хозяин дома взял кухонный нож и нанес оппоненту несколько ударов, от ранений молодого человека спасла куртка.

Подозреваемый пояснил, что не собирался убивать молодого человека, а просто хотел его напугать, чтобы он больше не вмешивался в их с супругой семейную жизнь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# Уват , уголовное дело

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