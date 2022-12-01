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Жители Тюмени узнают о новогодних сценариях путешествий в Москву в мобильном инфоцентре

Общество, 10:04 14 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать о зимних маршрутах и спланировать новогоднее путешествие в Москву можно в мобильном туристско-информационном центре, который будет работать на Цветном бульваре в Тюмени с 25 декабря по 7 января, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Ранее мобильный инфоцентр открывался на Цветном бульваре 17 ноября. Павильон оснащен очками виртуальной реальности, надев которые можно посмотреть, какой Москва была несколько веков назад и какая она сейчас. Здесь можно подобрать готовые сценарии путешествия по столице разной продолжительности.

Отметим, в рамках кросс-регионального сотрудничества Тюменская область представит свой туристический потенциал в "Зарядье". С 16 по 18 декабря жителей и гостей столицы ждут "Сибирские каникулы" с интерактивной программой, креативными экспозициями, историческими экскурсами и розыгрышем призов от туристического бренда Visit Tyumen. Кроме того, запланирована деловая сессия с представителями туристической отрасли Москвы.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Тюменской областью и Москвой подписано в 2020 году. Двухстороннее сотрудничество в туристической сфере позволяет не только обмениваться опытом, но и разрабатывать, продвигать совместные туристические продукты, создавать качественные доступные услуги, открывать новые направления для туристов разных возрастов и интересов.

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# Visit Tyumen , путешествия , Цветной бульвар

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