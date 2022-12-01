Дворы по ул. Прокопия Артамонова в Тюмени расчищают от снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спецтехника счищает снег с проезжей части по ул. Прокопия Артамонова в Тюмени, в течение дня 13 декабря пройдет уборка у домов Артамонова, 4, Карнацевича, 5 и 7, Гольцова, 4 и 4, к. 1, сообщает городская администрация.

По словам мастера УК "Восточный" Рамили Мустафиной, после снегопадов дворники выходят на работу в 5 часов. Первым делом они должны расчистить входные группы и пешеходные маршруты. Во вторую очередь наводят порядок на остальных дворовых зонах.

О необходимости уборки и вывоза снега можно сообщить на портал "Тюмень – наш дом".