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Дворы по ул. Прокопия Артамонова в Тюмени расчищают от снега

Общество, 13:01 13 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спецтехника счищает снег с проезжей части по ул. Прокопия Артамонова в Тюмени, в течение дня 13 декабря пройдет уборка у домов Артамонова, 4, Карнацевича, 5 и 7, Гольцова, 4 и 4, к. 1, сообщает городская администрация.

По словам мастера УК "Восточный" Рамили Мустафиной, после снегопадов дворники выходят на работу в 5 часов. Первым делом они должны расчистить входные группы и пешеходные маршруты. Во вторую очередь наводят порядок на остальных дворовых зонах.

О необходимости уборки и вывоза снега можно сообщить на портал "Тюмень – наш дом".

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# уборка снега

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