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Курс финансовой грамотности для детей из малоимущих семей проводят в Тюмени

Общество, 17:15 13 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Курс личной финансовой грамотности для детей в возрасте от 5 до 10 лет проводят в региональном центре "Семья" в Тюмени. Занятия проходят в рамках проекта "Артрум", направленного на работу с малоимущими семьями.

Об этом сообщила заведующая отделением "Служба инспекторов по охране детства" центра "Семья" Елена Анфилофьева на пресс-конференции 13 декабря.

"Артрум" — это пространство для проведения мотивационно-развивающих курсов, занятий для родителей и детей. Курсы по финансовой грамотности для детей от 5 до 10 лет — новинка этого года. Еще есть занятия для старших ребят из малоимущих семей по развитию качеств, которые влияют на жизнестойкость — вовлеченность в деятельность, контроль, способность принимать риск на себя", — прокомментировала она.

Работа с малоимущими семьями ведется в региональном центре "Семья" второй год. Ее участниками в Тюменской области стали 580 семей.

Вера Коршунова

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# малоимущие семьи , финансовая грамотность

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