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Мастер-классы "Тюменский ковер" проведут в тюменской библиотеке

Общество, 09:41 14 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Тюменский ковер" проведут сотрудники отдел краеведения Тюменской областной научной библиотеки 17 и 20 декабря, начало - в 15 часов. Они предоставят материал, из которого участники создадут собственный ковер.

По информации пресс-службы ТОНБ, Тюменский уезд считался крупнейшим центром ковроткачества, поэтому этот промысел получил название тюменский. Ковры отличались особой декоративностью за счет использования черного фона и живописных цветов на нем.

На мастер-классе участники будут работать с фоамираном – мягкой пористой резиной. Библиотекари также представят книги об истории тюменского ковра.

Мастер-классы "Тюменский ковер" участвует в проекте "Пушкинская карта". Приобрести билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.

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# ТОНБ , тюменский ковер

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