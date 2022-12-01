Более 40 жителям Тюменского района рассказали о соблюдении пожарной безопасности

| Фото: из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте

10 рейдов для профилактики пожаров прошло в Тюменском районе с начала декабря. Более 40 человек проинформировали о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, сообщает администрация Тюменского района.

"Соблюдение требований пожарной безопасности в быту сейчас особенно актуально, так как во время праздников люди теряют бдительность и забывают об элементарных правилах безопасности", — отметили в администрации Тюменского района.

Совместные рейды по домам организуют сотрудники отделов надзорной деятельности, полиции и социальной защиты населения. В ходе встреч проводят инструктажи под роспись со взрослыми, распространяют листовки и памятки о соблюдении мер пожарной безопасности в быту.

13 декабря такой рейд состоялся по территории Богандинского муниципального образования.

Согласно статистике, за девять месяцев 2022 года в Тюмени и Тюменском районе произошло 449 пожаров в частных и многоквартирных домах. В них погибли 49 человек, пострадали еще 48. На территории Тюменского района за это время произошло 294 пожара. Виновниками происшествий чаще всего становятся взрослые люди, поэтому профилактика направлена, в первую очередь, на них.

"Несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки, отопления, отсутствие в местах проживания средств сигнализации и оповещения, оставление неподготовленных детей одних многократно повышают риски возникновения пожаров и гибели людей", — сообщили в администрации Тюменского района.