90 гостиных для семей мобилизованных работают в Тюменской области

| Фото: группа "Региональный центр «Семья»" ВКонтакте | Фото: группа "Региональный центр «Семья»" ВКонтакте

90 социальных гостиных для семей мобилизованных работают на базе учреждений Тюменской области. В них можно обратиться за психологической помощью и консультациями от юристов, представителей банков, судебных приставов.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

"В Тюмени действуют 10 гостиных для семей мобилизованных, одна из них в нашем центре. Как правило, отцы семейств выполняют большую часть функций, связанных с правовыми и финансовыми вопросами. Когда они были мобилизованы, то у их семей возникло много вопросов — от бытовых до чисто человеческих. Если папа всегда работал с ЖКХ или на него оформлен кредит, то вставал вопрос, а кто теперь это будет делать. Это касается и психологических вещей — когда у тебя полная была семья, и вдруг из этой семьи важное звено в лице папы исчезает, это травма для ребенка и для всей семьи", — комментирует Елена Перминова.

Пространство в центре "Семья" организовано по принципу гостиной. Человек может выпить чая и настроиться на то, чтобы открыться и выговориться.

"Такой подход обеспечил нам безбарьерность, людям удобнее обращаться не за помощью, а чтобы просто поговорить. К нам приходят разные люди — мамы, жены, сестры, дети военнослужащих. В гостиной мы проводим мастер-классы и психологические занятия, которые позволяют человеку стабилизировать психологическое состояние", — отмечает Елена Перминова.

Вера Коршунова