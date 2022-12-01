Четыре экодома откроют в Тюменской области

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Еще четыре экодома откроются в Тюменской области в 2022-2023 годах, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюмени планируют открыть пространства около ТРЦ "СитиМолл" и "Кристалл". Также экодома откроют свои двери в Тобольске и Ишиме.

Напомним, 13 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Тюменской области Александр Моор приняли участие в запуске экодома "Центральный" на Цветном бульваре в Тюмени.

"Спасибо региону, что так много времени уделяете экологии. Это должно быть новой нормой. Мы богатая, сильная, успешная страна, которая может себе позволить экологию", – сказала Светлана Радионова.

Первый экодом "Гудвин" начал работу в Тюмени 27 октября 2022 года. В ноябре его посетили более 1 тыс. 300 человек.

Видео информационного центра правительства Тюменской области