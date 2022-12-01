В Тюменской области с начала года работу нашли 37 тысяч жителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

37 тыс. 26 жителей Тюменской области трудоустроились после обращения в органы службы занятости населения с начала 2022 года.

За содействием в поиске подходящей работы за этот же период обратились 54 тыс. 47 человек, сообщает информационный центр регионального правительства.

В настоящее время работодатели региона предлагают более 23,8 тыс. вакансий. По-прежнему, высок спрос на работников строительной отрасли - 3,9 тыс. вакансий. В таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства заявлено 9,1 тыс. вакансий.