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В Тюмени готовят медсестер для школы диабета

Общество, 11:43 14 декабря 2022

www.tyumsmu.ru

Подготовкой медсестер-преподавателей для школ диабета занимается Тюменский ГМУ. Курс "Терапевтическое обучение больных сахарным диабетом" проходят 26 специалистов среднего звена из поликлиник Тюменской области, которые работают в кабинетах эндокринологов.

По словам заведующей курсом эндокринологии Тюменского медицинского университета, главного эндокринолога Тюменской области, д.м.н. Людмилы Суплотовой, в регионе около 60 тысяч жителей с сахарным диабетом второго типа. Организовать школы для всех больных врачи не успевают. С включением медсестер в эту работу занятия станут регулярными, пациенты получат больше внимания.

www.tyumsmu.ru

После завершения курса выпускники получат нормативные документы, презентации и материалы, чтобы использовать их для работы с пациентами. Преподаватели Тюменского медицинского университета продолжат оказывать методическую поддержку и проведут мониторинг качества работы медсестер.

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# сахарный диабет , Тюменский медицинский университет

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