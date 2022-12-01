Поучаствовать в обряде с Золотой бабой приглашает музей на Андреевском озере

| Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское музейно-просветительское объединение" ВКонтакте

Новогодняя программа "Мороз-2023" проходит в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском (Ялуторовский тракт 23 км, ст. 1) по 15 января. Одно из интерактивных мероприятий — "Тайны северной магии в зимнем чуме".

Под звуки старинного варгана гости поучаствуют в древнем обряде народов Севера. На импровизированном святилище они познакомятся с идолом угорских народов — Золотой бабой, привяжут цветные ленточки и загадают желания на Новый год, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение. Стоимость участия — 250 рублей с человека.

Также в программе "Мороз-2023" — экскурсия по зимнему чуму, экскурсия по выставке "В предместье Андреевских озер" с элементами старинных игр, старинная забава — метание деревянных кубышек на ледяной площадке и другие мероприятия. Нужна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 76-67-67.