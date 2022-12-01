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Тюменские газовики проводят рейды по безопасному использованию оборудования

Общество, 14:30 14 декабря 2022

vk.com/gazpromsever04 | Фото: vk.com/gazpromsever04

Рейды по безопасному использованию газового оборудования проводят специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Север" с сотрудниками регионального управления МЧС. В первую очередь посещают жителей из так называемой группы риска, проводят беседы со школьниками, сообщает пресс-служба компании.

"Работа ведется по нескольким направлениям: это завершение исполнения графиков технического обслуживания газового оборудования на 2022 год, дополнительные рейды по абонентам группы риска, разъяснительная работа в СМИ и обучающие уроки для учеников начальной школы", - говорит заместитель главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" Максим Неприятель.

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Газовики обращают внимание потребителей на важность соблюдения главных "зимних" правил: перед тем, как разжечь котел, нужно открыть шибер-заслонку дымохода и проверить тягу; во время работы газового оборудования форточка должна быть открытой; не использовать газовую плиту для обогрева помещений; регулярно осматривать дымоход на предмет разрушения кладки, обмерзания и попадания посторонних предметов.

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# безопасность , Газпром межрегионгаз Север , природный газ

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