Тюменские газовики проводят рейды по безопасному использованию оборудования

| Фото: vk.com/gazpromsever04 | Фото: vk.com/gazpromsever04

Рейды по безопасному использованию газового оборудования проводят специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Север" с сотрудниками регионального управления МЧС. В первую очередь посещают жителей из так называемой группы риска, проводят беседы со школьниками, сообщает пресс-служба компании.

"Работа ведется по нескольким направлениям: это завершение исполнения графиков технического обслуживания газового оборудования на 2022 год, дополнительные рейды по абонентам группы риска, разъяснительная работа в СМИ и обучающие уроки для учеников начальной школы", - говорит заместитель главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" Максим Неприятель.

Газовики обращают внимание потребителей на важность соблюдения главных "зимних" правил: перед тем, как разжечь котел, нужно открыть шибер-заслонку дымохода и проверить тягу; во время работы газового оборудования форточка должна быть открытой; не использовать газовую плиту для обогрева помещений; регулярно осматривать дымоход на предмет разрушения кладки, обмерзания и попадания посторонних предметов.