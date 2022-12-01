Руслан Кухарук отметит подарком автора лучшей истории о тюменском ковре

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Во многих тюменских семьях есть истории, связанные с ковром. Повсеместно была распространена традиция перед Новым годом выносить их на улицу и чистить снегом. Авторов интересной, теплой истории о тюменском ковре ждет подарок.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

I Сибирский фестиваль ковра пройдет в Тюмени 17 декабря. На его открытии глава города назовет победителя лучшего комментария о ковре.

"Поверьте, мода на такой элемент интерьера, как ковер, не пройдет никогда! Иначе зачем при благоустройстве дворов жители просят установить коврохлопалки! Шучу, конечно. Мода была и будет ориентироваться на качество и эксклюзивность. Наш тюменский ковер поражает яркостью и декоративностью. В его орнаментах нашла отражение красота природы, а толстые шерстяные нити и контрастность, безусловно, добавляют ему благородства", - говорит Руслан Кухарук.

Организаторы фестиваля расскажут тюменцам и гостям города о том, почему ковер – это повод для гордости, как он стал культурным достоянием региона, и почему в век электроники и робототехники тюменские мастера сохраняют технологию ручного ковроткачества XVI века.

"Молодежь тоже поддержала наш тюменский бренд. На фестивале "Битва на Туре" ковер занимал центральное место, и сотни гостей города с удовольствием делали фотографии на его фоне", - напомнил Руслан Кухарук.

Сибирский фестиваль ковра начнется у "Конторы пароходства" в 15 часов.