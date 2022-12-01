Заключительный форум ветеранских организаций "Эстафета поколений - Эстафета доблести" прошел в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной Совет ветеранов войны и труда совместно с МЦП "Связь поколений" провел заключительный форум ветеранских организаций " Эстафета поколений - Эстафета доблести".

Форум, по словам председателя Тюменского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Степана Киричука, посвящен присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести". "Мы хотим сказать спасибо тем людям, которые целый год занимались замечательными проектами, позволяющими разговаривать молодым и пожилым людям, людям разных профессий, - отметил он. – И тема для общения огромная и простая - это доблесть нашей Тюменской области, зов земли тюменской, это взаимодействие, взаимопонимание, диалог поколений. Мы хотим, чтобы люди общались, чтобы знали свою историю".

И эти усилия ветеранских организаций всех муниципальных образований региона находят живой отклик у молодого поколения.

"Я неоправданно скептически относился к молодым людям в рваных джинсах, в желтых ботинках на пятисантиметровой подошве, - отметил Степан Киричук в беседе с корр. "Тюменской линии". - А когда начинаешь с ними общаться, открывается их большой, широкий и светлый внутренний мир. Не испортил их интернет так, как нам иногда представляется. Многие хорошие ребята живут в новом времени и используют новые технологии во благо себе. И это здорово. Я об этом даже по своим внукам сужу".

Например, лауреатами конкурса "В единстве наша сила", который проводился областным советом ветеранов при поддержке акционерного общества "Транснефть - Сибирь" стали ученики школы № 9 Тюмени Ксения и Александр Алемасовы.

А Гран-при конкурса вручен ученице средней школы № 45 города Тюмени Анжеле Фаткулловой. Благодарность регионального отделения "Бессмертного полка России" за проект "Храм во имя святой Екатерины-великомученицы в селе Истошино" вручена Татьяне Угрюмовой ( Бердюжский районный совет ветеранов).

Награды удостоена также Галина Медведева (Заводоуковский городской совет ветеранов) за проект "Ольховская встреча", в котором встретились жители и потомки основателей исчезнувшей деревни Ольховки. Победителем фотоконкурса "Тюменская область в годы Великой Отечественной войны", который проводился в рамках форума стала представитель Тобольского городского совета ветеранов Александра Никитина.

Стало хорошей традицией проводить совместные мероприятия с департаментом образования и науки Тюменской области. В течение пяти лет реализовывался проект "Узнай героя-земляка", а в этом году проведен конкурс творческих работ "Наших улиц имена". В нем приняли участие 23 муниципальных образования, и лучшие работы направили на областной этап. Конкурсная комиссия рассмотрела 91 работу из 63 образовательных учреждений и 7 ветеранских организаций. Итоги подвели по трем номинациям. В номинации лучшее сочинение "Знать и помнить: имена героев в названиях улиц" победителями стали Дарья Курмышкина, ученица 9 класса лицея № 34 Тюмени и Елена Черняева, первичная ветеранская организация деревни Дронова Заводоуковского городского округа.

Дипломами за второе место награждены Любовь Важенина (Ярковский районный совет ветеранов), Валерия Курчина, ученица 11 класса Вагайской школы Омутинского района, Ольга Охременко, ученица 10 класса гимназии № 1 Тюмени.

Награды за третье место вручены Кире Белослудцевой, ученице 9 класса гимназии российской культуры, Ивану Горбатенко, ученику 8 класса школы № 15 Тобольска, Анастасии Карповой, ученице 11 класса Стрехнинской школы Ишимского района, Надежде Крюковой, руководителю музея школы № 1 Тобольска, Рамзии Шукуровой, Ялуторовский районный совет ветеранов.

В номинации "Лучший видеоролик "В судьбе моей ты стала главной, родная улица моя" за первое место награждены Раиса Орлова, Заводоуковский городской совет ветеранов и творческая группа средней школы им. Декабристов Ялуторовска: ученики 8 класса Елизавета Железовская, Анна Лукина, Кирилл Макаров.

Второе место присуждено Полине Зайцевой, ученице 8 класса школы № 1 Ялуторовска, Александру Никитину, Тобольский городской совет ветеранов, творческая группа Абатской средней школы № 2 Абатского района: ученик 8 класса Глеб Глебов и ученица 2 класса Светлана Марго. Третье место - Карине Харуновой, ученице 11 класса школы № 7 Тюмени.

Дипломами и ценными призами в номинации "Лучший проект: "В честь кого или какого события должна называться улица?" награждены - Юрий Лысков, Тюменский городской совет ветеранов и ученицы 6 класса Гагаринской школы Ишимского района Карина Маркова и Яна Васькина (первое место). Второе место присуждено Валерии Калмагоровой, ученице 8 класса школы № 1 Ялуторовска и Анастасии Чемакиной, ученице 8 класса Омутинской школы № 1 Омутинского района.

Третье место –Андрею Абашеву, ученику 9 класса школы № 2 Заводоуковска, Валерии Калмагоровой, ученице 8 класса школы № 1 Ялуторовска.

Всероссийский проект "Эстафета поколений" реализуется с 2016 года и направлен на возрождение традиций наставничества.

Борис Олейник