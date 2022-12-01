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Тюменцам расскажут, где найти финансирование на свои фильмы

Общество, 16:31 14 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как построить федеральный продакшн и где найти финансирование на свои фильмы, расскажут тюменцам на финальной встрече проекта "Кинолекторий" в "Медиаполисе" 18 декабря. Начало - в 14 часов, сообщают организаторы.

На медиаклассе также обсудят, стоит ли бояться работать с большими звездами.

Спикером выступит сценарист, режиссер, директор компании Red Pepper Film Иван Соснин. Его фильмография включает в себя более 15 короткометражных и два полнометражных фильма. Его работы отмечены на международных фестивалях (Sapporo Film Festival, Vancouver Film Festival, FilmFestival Cottbus, "Золотой единорог"), а в 2019 году короткометражный фильм "Интервью" получил дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков на "Кинотавре", в 2020 году стал лауреатом премии "Золотой орел".

В 2021 году в прокат вышел полнометражный альманах "Иваново счастье", в котором участвовали Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Юлия Ауг, Кирилл Кяро, Антон Адасинский и другие.

Регистрация на встречу по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# кино , фильмы , финансирование

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