В Тюменской области начали проводить уроки безопасности по-новому

| Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Более полутора тысяч школьников из 60 школ Тюменской области обучили правилам безопасного использования газа в быту. До конца года правила изучат еще около 500 человек.

Проведение занятий в новом формате организовал ООО "Газпром межрегионгаз Север" при поддержке учебно-методического центра АО "Газпром газораспределение Север" и профсоюзной организации общества. "Учителями" выступили члены молодежного совета компании.

На одном из таких уроков в Переваловской школе Тюменского района удалось побывать съемочной группе информационного агентства "Тюменская линия".

В игровой форме сотрудники компании Диана Никитенко и Александр Кирилов рассказали детям, как пользоваться газовыми приборами, что делать, если почувствовали утечку газа в помещении, каких правил нужно придерживаться и куда звонить в случае возникновения нештатной ситуации.

| Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Ученики двух четвертых классов с интересом слушали важную, а для кого-то новую информацию. Активно участвовали в диалоге, отвечали на вопросы викторины, смотрели обучающий мультфильм и рассуждали, как все сделать правильно и не довести дело до беды.

Разобраться ребятам помог натуралистично изготовленный организаторами макет газифицированного жилого дома, помещение которого заполняется угарным газом и вытесняет кислород. Через интерактив школьники помогли жильцам дома-макета эвакуироваться, проветрили помещение, закрыли вентиль и позвонили в газовую службу по номеру 04. После чего создали плакат с правилами, а в конце урока ребятам вручили дипломы агентов газовой безопасности и информационные раскраски-памятки с расписанием уроков и телефоном аварийной службы.

| Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север»

По словам советника генерального директора по связям с общественностью "Газпром межрегионгаз Север" Галины Сирота, подобные уроки проводятся всегда, но обновленный проект более интересен и задействует все виды памяти для лучшего усвоения материала: образную, двигательную, эмоциональную и словесно-логическую.

"Проект направлен на то, чтобы дети с раннего возраста изучали правила безопасного использования газа в быту. Начальная школа – возраст, когда школьники начинают пользоваться газовой плитой. Наша задача – научить их делать это правильно", - подчеркнула эксперт.

Уроки проводят в населенных пунктах, газифицированных в последние годы по региональной программе, добавила она. С учетом того, что газификация в Тюменской области подходит к 98 % - вопрос безопасности более чем актуален.

Директор Переваловской школы Алла Непряхина рассказала, что учебное заведение с радостью откликнулось на инициативу компании.

"Эти уроки важны для наших детей. Ребята часто остаются дома одни, в большинстве квартир и домов есть газовое оборудование. Дети должны знать, какие последствия влечет за собой утечка газа, неправильное использование оборудования. Спасибо за такие практические занятия. Думаю, что у нас не будет никаких чрезвычайных ситуаций, связанных с неправильным использованием газа", - подчеркнула директор.

По ее словам, дети среднего звена тоже нуждаются в подобных уроках.

После вручения дипломов эмоциями от урока решили поделиться мальчики из 4 д класса. Антон Нефедов узнал, что нельзя отходить от включенной газовой плиты, чтобы не упустить утечку голубого топлива.

Кирилл Лепнухов сделал вывод, что газ может быть очень опасным, если обращаться с ним небрежно.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Василий Бесфамильный оценил интерактив по реконструкции опасной ситуации. Устроенная игровая утечка газа и ее ликвидация помогла школьнику понять алгоритм действий при возникновении подобного в реальной жизни.

"Мне разрешают греть еду на газу только под присмотром сестры, ей я обязательно расскажу обо всем, что узнал сегодня на уроке", - сказал четвероклассник.

Даша Охотникова из 4 г подытожила все вышесказанное: "С газом нужно обращаться аккуратно и в любом случае не надо паниковать!"

Инна Кондрашкина