В Тюменской области построят товарный парк нефтепродуктов

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Масштабный инвестиционный проект реализует правительство Тюменской области совместно с компанией "Русинвест".

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов. Он будет расположен рядом с Тюменским нефтеперерабатывающим заводом (филиал компании ООО "Русинвест"). Общий объем инвестиций - около 4 млрд рублей.

"Окажем инвестору поддержку – предоставим земельный участок в аренду за 1 рубль. Особое внимание при реализации проекта уделим экологической безопасности", - написал глава региона.

Строительство планируется завершить к 2025 году. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится новыми налогами.