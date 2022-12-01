Туристический маршрут по 400-летнему селу Бачелино разработают тюменские краеведы

| Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка" ВКонтакте | Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка" ВКонтакте

Разработать туристический маршрут по селу Бачелино Ярковского района планируют тюменские краеведы в 2023 году. Населенный пункт с 400-летней историей, расположенный по старому Сибирскому тракту, хранит множество историй.

"По крупицам собирались истории о жителях, о репрессированных людях более двадцати национальностей, проживающих здесь и помнящих, откуда они", — отметила одна из авторов инициативы Людмила Суппес в своих социальных сетях.

По мнению краеведов, село Бачелино — привлекательный объект сельского туризма. Населенный пункт расположен на старинном сухопутном маршруте из европейской России через Сибирь к границам Китая и обратно. Здесь побывали и казаки Ермака, и воины Кучума. Проходил со своими экспедициями датский картограф и исследователь Витус Беринг. По печально известному кандальному пути шли ссыльные поляки, декабристы и революционеры. Мимо этого места проплывал знаменитый русский фотограф Прокудин-Горский. А на устье реки Тавда произошла Великая речная война между флотилиями Павла Хохрякова и Казагранди. В Бачелино без межэтнической вражды жили и трудились репрессированные народы разных национальностей.

Как отмечают авторы инициативы, в долгосрочных планах — создание в селе музея, в ближайших — проведение круглого стола с администрацией сельского поселения о проблемах сохранения исторической памяти и связи поколений, презентаций проекта в школах Ярковского района.