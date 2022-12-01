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Тоболяк Дмитрий Кугаевский претендует на звание лучшего костореза России

Общество, 14:54 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер Тобольской фабрики художественных косторезных изделий Дмитрий Кугаевский участвует в конкурсе "Лучший косторез России" и смотре-конкурсе фестиваля "Сказ на бивне мамонта" в московском "Экспоцентре".

На выставке творческого форума представлены работы мастеров из Тобольска Оксаны Рошу и Татьяны Разуменко.

Фестиваль косторезного искусства народов России проходит в Москве с 14 по 18 декабря. Он приурочен к Году культурного наследия, сообщает региональный департамент культуры.

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# Год культурного наследия , косторезное искусство

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