  • 15 декабря 202215.12.2022четверг
  • USD63,3590
    EUR67,4478
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый блок измерения качества нефти ввели на НПС "Холмогоры" на Ямале

Экономика, 13:58 15 декабря 2022

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию после замены оперативный блок измерения качества (БИК) нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Холмогоры" Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Цель техперевооружения – замена ранее действовавшего оборудования на более современное, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", а также дооснащение БИК системой сбора и обработки информации, сообщает пресс-служба компании.

Работы по техническому перевооружению блока, контролирующего качество нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин, проводились с августа 2022 года. Технологический блок БИК изготовлен заводом "Транснефтемаш" в рамках программы импортозамещения, а система сбора и обработки информации – Центром промышленной автоматизации АО "Транснефть – Верхняя Волга".

БИК предназначен для автоматического проведения измерений показателей качества нефти в режиме реального времени (на потоке), в том числе контроля показателей плотности, вязкости, влагосодержания, температуры и давления, а также автоматического отбора проб нефти. Полученные в результате измерений и вычислений параметры передаются в Единую систему диспетчерского управления для применения их в целях оперативного учета нефти и оперативных расчетов баланса.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти НПС "Холмогоры" проведено в ноябре 2022 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", рассчитанной на 2020-2027гг.

Всего до конца текущего года на объектах АО "Транснефть – Сибирь" будет модернизировано и запущено в работу 10 оперативных и дублирующих блоков измерения качества нефти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АО Транснефть – Сибирь , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 15.12.2022Новый блок измерения качества нефти ввели на НПС "Холмогоры" на Ямале
13:36 15.12.2022Дефектационные порошки протестировали в "Тюменских моторостроителях" и "ЮТэйр-Инжиниринге"
13:14 15.12.2022В Тюменской области цены на продукты снизились на 2,5 %
12:51 15.12.2022Социальный фонд России займется выплатами пенсий для 43 млн россиян с января 2023 года