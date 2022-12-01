Елочный базар откроют в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Торговая точка по продаже хвойных деревьев откроется в Тюмени на ул. Дзержинского 17 декабря. У горожан будет возможность покупки новогоднего дерева у законных продавцов, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

Сотрудники учреждения в очередной раз напоминают, что самовольная рубка деревьев в городской черте незаконна, за это предусмотрены штрафы.

На граждан – от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Нарушителю также необходимо будет оплатить стоимость ущерба, нанесенного лесам.

Добавим, новогодняя ярмарка на улице Дзержинского начнёт работу с 17 декабря по 15 января с 12 до 22 часов. Предприниматели и ремесленники представят разнообразную продукцию.