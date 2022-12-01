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18 тюменцев представляют регион на Всероссийском студенческом форуме "Твой ход-2022"

Общество, 18:18 15 декабря 2022

18 тюменцев представляют регион на Всероссийском студенческом форуме "Твой ход- 2022". Среди них — учащиеся Тюменского индустриального и Тюменского государственного университетов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сейчас в Москве сразу на нескольких площадках проходит финал. Для тех, кто не смог приехать в столицу, организовали трансляции в официальной группе. В программе — лекции от экспертов по социальному проектированию и грантам, дискуссии, подведение итогов.

Напомним, перед финалом форума участники прошли заочный и окружной этапы, во время которых жюри выявило лучшие студенческие проекты.

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# студенты , ТИУ , ТюмГУ , форум

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