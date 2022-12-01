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В Тюмени в новой школе мкр Тура отделочные работы завершат до апреля 2023 года

Экономика, 18:07 15 декабря 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Чистовую отделку классов школы в мрк Тура ведет подрядная организация. На объекте полностью завершены работы по монтажу инженерных систем, подключено отопление. Отделка школы закончится к апрелю 2023 года.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, маляры оклеивают обоями стены и потолки кабинетов. Плиточники выложили часть лестничных площадок, занимаются укладкой декоративных панелей в рекреационных зонах. Электрики прокладывают сети в кабинетах физики и химии. Отделка санузлов практически закончена. Впереди - монтаж сантехники.

"Школа будет состоять из трёх блоков: для начального звена, для старших и средних классов и административного блока, где будут располагаться два спортивных зала, студия звукозаписи, кабинет хореографии, актовый зал и другие помещения. Блоки соединены между собой тёплыми переходами", - рассказал заместитель генерального директора по строительству завода ЖБИ-3 Антон Милютин.

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При строительстве школы на 1 тыс. 501 место использованы новейшие технологии. Завод ЖБИ-3 разработал уникальную девятиметровую плиту, что позволило значительно ускорить сборку конструкций на площадке и снизить количество стыковочных швов. При устройстве крыши использована технология "умной" кровли, которая упрощает процесс её эксплуатации.

"Учеников новой школы ждут просторные кабинеты и вместительные рекреации. Общая площадь школы составит почти 29 тыс. квадратных метров, она станет одной из самых крупных в областном центре. Сейчас в Тюмени строятся четыре больших школы", - отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Новую школу откроют 1 сентября 2023 года.

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# ГУС Тюменской области , Павел Перевалов , строительство школ

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