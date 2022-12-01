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Маммограф появился в областной больнице в Заводоуковске

Общество, 12:35 16 декабря 2022

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Маммографический аппарат поступил в рентгенологическое отделение Областной больницы № 12 в Заводоуковске. Ранее пациентки были вынуждены обследоваться на передвижном маммографе, который приезжал из Тюмени несколько раз в год.

Маммографическая стационарная цифровая система "Маммо-4МТ-Плюс" предназначена для скрининговых, биопсийных и других маммографических исследований, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Чтобы пройти маммографическое обследование, необходимо направление от лечащего врача. График работы кабинета: по будням с 8 до 13 часов. Специалист передает заключение доктору, который направлял пациентку, на следующий день после процедуры.

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# маммография

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