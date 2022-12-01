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Резиденция Деда Мороза откроется в Тобольске 25 декабря

Общество, 17:42 16 декабря 2022

Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Пообщаться с зимним волшебником, рассказать стихотворение, спеть песню и получить сладкий подарок смогут юные тоболяки в резиденции Деда Мороза по адресу: пер. Розы Люксембург, 1. Она откроется 25 декабря.

Возле резиденции гости увидят полюбившиеся светящиеся сани с оленями, а также большую елку с огоньками и уникальными игрушками, которые изготовили местные ремесленники и мастера.

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Внутри резиденцию Деда Мороза наполнят новогодней красотой. В центре рядом с большой красивой елкой гости встретят Деда Мороза на троне.

В другой стороне расположится новогодняя фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться с семьей. Сказочные персонажи предложат гостям отправить открытку из Тобольска с помощью почты.

"Все желающие смогут подписать красивую открытку и опустить ее в специальный ящик. Карточку бесплатно доставят в любую точку России, чтобы родные и близкие получили добрые пожелания", – рассказали в центре искусств и культуры Тобольска.

Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Резиденция Деда Мороза будет работать ежедневно с 25 декабря по 6 января. Время работы с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января с 12 до 20 часов. 31 декабря гости смогут посетить ее с 12 до 16 часов, а 1 января – с 16 до 20 часов.

Расписание работы резиденции разместят в самом месте пребывания сказочного волшебника, в социальных сетях. Тоболякам расскажут о ней по радио, в торговых центрах. 17, 18 и 24 декабря Дед Мороз будет раздавать информационные флаеры на улицах города, чтобы как можно больше юных жителей и гостей Тобольска смогли посетить резиденцию.

Как рассказали в Центре искусств и культуры Тобольска, резиденция Деда Мороза будет радовать юных гостей уже третью зиму. В конце 2021 года ее открывали в новой локации – в пяти минутах ходьбы по Прямскому взвозу от Тобольского кремля.

Инна Пахомова

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# праздник , резиденция Деда Мороза , Тобольск

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