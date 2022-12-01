В Тюменской области в пилотном режиме заработали клиентские центры Социального фонда России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клиентские центры Социального фонда России начали работать в пилотном режиме в Тюменской области. Услуги по принципу одного окна уже доступны в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Тюменской области.

"Не дожидаясь завершения процедуры по объединению двух фондов, с 7 декабря в Тюменской области реализована работа в режиме "одного окна" в трех городах - Тюмень, Ишим и Тобольск", - сообщил начальник управления организации работы клиентских служб отделения ПФР по Тюменской области Андрей Кунгуров.

Напомним, решение о создании Социального фонда России принято, чтобы упростить гражданам получение мер соцподдержки. Теперь все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме "одного окна". Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Тюменская область стала одним из 37 пилотных регионов России, где с 7 декабря действуют клиентские службы. Полный список здесь.