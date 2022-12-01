Большой каток залили в Комсомольском сквере в Тюмени

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Каток площадью 900 кв. метров залили в Комсомольском сквере в Тюмени. Работы выполнены на 90 %, проводится выравнивание льда, сообщает администрация города.

Ледовая площадка расположена в центральной части сквера, рядом с новогодней елью. Вечерами там светло, поэтому прокатиться по ровному льду можно будет круглосуточно и абсолютно бесплатно. По контракту подрядчики должны завершить работы к 19 декабря.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в городе залили 118 ледовых объектов общей площадью покрытия более 124 тыс. кв. метров, в том числе 95 хоккейных кортов и 23 катка. Об их расположении можно узнать на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Зима".

Подрядчики управ административных округов Тюмени сделали 50 хоккейных кортов и 10 ледовых площадок, 47 деревянных зимних горок. Все они находятся на балансе четырех служб заказчиков по благоустройству округов, которые заключили с подрядчиками муниципальные контракты на текущее содержание зимних объектов. Подрядная организация должна обеспечить безопасность на таких зимних площадках. За нарушение требований действующего законодательства предусмотрена юридическая ответственность.

"Ответственность за несоблюдение техники безопасности при катании с горок или на катках лежит на тех, кто ее нарушил, за действия же ребенка придется держать ответ родителям", — рассказали в администрации.