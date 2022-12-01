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Викторина "Теплые секреты тюменского ковра" стартует в областной библиотеке

Общество, 17:43 16 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Онлайн-викторина "Тёплые секреты тюменского ковра" стартует на сайте Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева в 15 часов 17 декабря. Ответить на вопросы можно будет до 21 часа 23 декабря. Победителей ждут подарки.

По информации организаторов, викторина разработана специально к I Сибирскому фестивалю ковра, который пройдет на набережной Туры 17 декабря.

Участники, которые первыми правильно ответят на все вопросы, получат ценные призы. Церемония награждения состоится в библиотеке 27 декабря в 16 часов.

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# Тюменская областная научная библиотека , тюменский ковер

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