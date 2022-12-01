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Магазины, нарушающие правила продажи пиротехнических изделий, выявят в Тюмени

Общество, 18:05 16 декабря 2022

Магазины, которые осуществляют незаконную реализацию пиротехники, выявят в Тюмени в преддверии новогодних праздников. С 16 по 25 декабря рейды проведут молодогвардейцы совместно с серебряными волонтёрами, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Они проверят торговые точки на соблюдение запрета продажи продукции лицам младше 16 лет, оформление прилавков и витрин с пиротехникой, условия хранения изделий. В том числе активисты проведут мониторинг "стихийных" точек продаж — пунктов реализации пиротехнических изделий на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно.

26 декабря в магазинах с заранее выявленными нарушениями совместно с правоохранительными органами проведут проверку на соответствие точек продажи Техрегламенту ТС и сертификатов.

Организаторы отмечают, что в новогодние праздники по всей стране происходят несчастные случаи, связанные с использованием пиротехники. Высокий процент пострадавших приходится на детей и подростков.

"По окончании мониторинга выявления контрафактной продукции или продажи ее несовершеннолетним мы направим письма в подведомственные органы — прокуратуру и службу МВД", — сообщил заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Соколов.

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# Молодая гвардия , пиротехника

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