  • 16 декабря 202216.12.2022пятница
  • USD64,3015
    EUR68,4470
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские автоинспекторы помогли водителю сломавшегося Chevrolet Aveo

Общество, 17:32 16 декабря 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД помогли водителю автомобиля Chevrolet Aveo, сломавшегося на окружной дороге в Тюмени.

Полицейские помогли 41-летнему мужчине откатить с перекрестка вышедший из строя транспорт и посадили его греться в патрульный автомобиль до приезда эвакуатора.

"Спасибо, парни! Без вас бы не справился" — так отблагодарил автомобилист инспекторов полка ДПС, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:16 16.12.2022Андрей Пантелеев: путешествие из Москвы в Сибирь занимает пару часов
20:11 16.12.2022В Тобольске продолжат развивать промышленный туризм
19:35 16.12.2022Александр Моор: основной поток туристов в Тюменской области — из центральных регионов
19:02 16.12.2022Тюменская область сотрудничает с правительством Москвы в сфере туризма