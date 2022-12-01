Тюменские автоинспекторы помогли водителю сломавшегося Chevrolet Aveo

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД помогли водителю автомобиля Chevrolet Aveo, сломавшегося на окружной дороге в Тюмени.

Полицейские помогли 41-летнему мужчине откатить с перекрестка вышедший из строя транспорт и посадили его греться в патрульный автомобиль до приезда эвакуатора.

"Спасибо, парни! Без вас бы не справился" — так отблагодарил автомобилист инспекторов полка ДПС, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.