В Тюмени матери и жены мобилизованных создают блиндажные свечи для бойцов СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские волонтеры, матери, сестры и жены мобилизованных создают блиндажные свечи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Такой мастер-класс впервые прошел в здании ДОСААФ на ул. Ямской в Тюмени 17 декабря.

"Мы собрали жен, сестер, матерей мобилизованных, чтобы помочь им правильно изготавливать блиндажные свечи для наших бойцов. Ранее от них поступал такой запрос. Помимо того, что женщины делают полезное дело, такие встречи помогают поговорить друг с другом, развеяться. За сутки они изготавливают около десяти свечей. Это кропотливая работа", – рассказала председатель ассоциации женщин Тюмени и Тюменской области при ДОСААФ Алина Чумудова.

Сын тюменки Людмилы Мамедовой, которая сейчас наравне со всеми изготавливает свечи, ушел добровольцем в зону СВО осенью 2022 года. "Когда сын сказал мне о своем решении, я ответила, что не могу удерживать его, потому что я его так воспитывала всегда. Все наши дедушки воевали за Родину. Я плачу, конечно, убеждаю себя в том, что все будет хорошо. Пришла сюда, потому что хочу принести пользу ребятам. Во-вторых, одной мне дома плохо, а здесь я с людьми", – поделилась она.

Помогают женщинам создавать блиндажные свечи и волонтеры. Среди них Андрей Телышев. Чем комфортнее солдату, чем он лучше питается, тем выше его боеготовность, убежден он.

"При холодной погоде в окопе востребован источник тепла – такой источник, который можно положить в рюкзак. В ближайшие дни в районе Донецка будет минус семь градусов. Будет холодно. Этот источник тепла позволяет бойцу не искать дрова на костер, не подвергать себя опасности демаскировки открытым огнем. В блиндаже, окопе, землянке, где угодно можно разжечь баночку, подогреть над ней руки, ноги, подсушить небольшие вещи. Ее можно оперативно потушить и зажечь ее снова в следующий раз", – рассказал мужчина.

Блиндажная свеча — компактное устройство для обогрева, консервная банка, заполненная смесью парафина и воска. Такая свеча может гореть 6-8 часов. Если, ночуя в палатке, накрыть ее теплорассеивающим предметом, например, листом железа, то она будет греть: можно повысить температуру воздуха на 3-5 градусов.

Он отметил, что в связи с похолоданием в зоне СВО, движение волонтеров по изготовлению свечей для воинов, находящихся в открытой местности, развивается по всей стране.

Блиндажные свечи планируют отправить бойцам после Нового года. Отметим, за 2022 год представители Ассоциации женщин Тюмени и Тюменской области собрали около пяти тонн груза, куда вошли вещи, продукты питания, медикаменты. Посылки формировались для военнослужащих, госпиталей, детского дома в Луганске.

Инна Пахомова