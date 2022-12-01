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350 раз обратились горожане на портал "Тюмень – наш дом" по поводу уборки снега

Общество, 18:16 16 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 350 сообщений, касающихся уборки снега во дворах, на дорогах, остановочных комплексах и вдоль улично-дорожной сети поступило с начала снегопада на портал "Тюмень – наш дом", сообщает городская администрация.

Как рассказал заместитель главы Тюмени Петр Вагин, горожане активно помогают наводить порядок. По его словам, все принятые на портал сообщения передаются квартальным инспекторам служб заказчика по благоустройству при управах Тюмени.

"Специалисты ежедневно обходят свои имущественные комплексы, выявляют недостатки в содержании городских территорий, отрабатывают сообщения жителей. Если квартальный фиксирует нарушение, то собирает материал, выясняет, кто отвечает за содержание территории, общается с подрядчиком", - рассказал он.

По его словам, на решение вопросов горожан дается восемь дней.

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# Петр Вагин , уборка снега

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