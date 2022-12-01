Андрей Пантелеев: путешествие из Москвы в Сибирь занимает пару часов

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

У многих москвичей есть ассоциация, что Сибирь – это далеко и холодно. На самом деле она ближе, чем перелет в Сочи: всего два часа 15 минут, и вы уже в первом городе Сибири, сказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев на пресс-подходе в парке "Зарядье", где стартовали Дни Тюменской области.

"За последние два года большой плодотворной работы комитета по туризму города Москвы и туристического бренда Тюменской области Visit Tyumen было сделано большое количество совместных проектов. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры и туризма между Москвой и Тюменской областью. В течение трех дней, с 16 по 18 ноября, мы максимально интересно и креативно совместно с Мостуризмом и парком "Зарядье" расскажем, чем интересна Тюменская область", – сказал Андрей Пантелеев.

Заместитель главы региона отдельно остановился на направлениях, которые ежегодно привлекают много туристов. Так, более миллиона отдыхающих ежегодно посещают термальные источники. Второе уникальное направление – это Тобольск, древняя столица Сибири. Более двухсот лет Тобольск был столицей Сибири, простиравшейся от Вятки до Камчатки, включая Аляску.

"Тюменская область – это родина Менделеева, Алябьева, Ершова и других известных людей. Вот об этом и о многом другом мы расскажем в "Зарядье", – добавил Андрей Пантелеев.

Напомним, 16 декабря в столичном парке "Зарядье" стартовали Дни Тюменской области, в ходе которых москвичей знакомят с туристическим потенциалом регионе. По 18 декабря жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа, розыгрыши призов и подарков, туров на термальные источники. В городе проходит акция "Новогоднее такси", в котором могут принять участие все желающие. Москвичи катаются вокруг Кремля на брендированном автомобиле Visit Tyumen и получают баллы за правильные ответы на вопросы о Тюменской области. Затем их можно будет обменять на подарки и туры.

"Сегодня парк "Зарядье" приглашает жителей и гостей Москвы узнать больше о туристическом потенциале и о тех возможностях, которые есть в Тюмени. Москву, как вы знаете, за девять месяцев 2022 года посетило уже более 12 миллионов путешественников из российских регионов. Многие из них приехали из Тюменской области", – сказал первый заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Инна Пахомова