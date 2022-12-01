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Тюменцам рассказали о профилактике травм от пиротехники

Общество, 09:32 17 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О правилах безопасного обращения с хлопушками, петардами и фейерверками перед новогодними праздниками рассказал руководитель экстренной службы тюменской областной клинической больницы №2 Антон Терехин.

"Чаще всего люди получают ожоги рук и лица из-за неаккуратного обращения с огнем, - отметил он. - Следите за одеждой и волосами, чтобы они не могли воспламениться. Случаются термические и химические ожоги дыхательных путей и глаз - нельзя наклоняться над поджигаемым фитилем, или над еще неостывшим отработавшим фейерверком. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к лицу или поджигают в большом количестве в квартире, а после забывают проветрить".

По словам медика, нельзя поджигать салют, держа его в руках: есть риск остаться без пальцев. Во избежание травм лица не спешите подходить к использованной пиротехнике, выждите 10-15 минут и только после этого утилизируйте остатки.

Также не стоит покупать сомнительные товары без сертификата, на этикетке которых не указаны срок годности, класс опасности и инструкция по применению. Место запуска фейерверка надо выбирать тщательно: свободное, вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов, где мало транспорта. Также рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Недопустимо запускать фейерверки из окон или с балконов домов.

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# пиротехника , травмы

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