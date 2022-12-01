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В Тюменской области на улицах одного из сел установлены QR-подсказки для пешеходов

Общество, 09:59 17 декабря 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

QR-подсказки для пешеходов установлены на центральных улицах с. Нижняя Тавда по инициативе сотрудников Госавтоинспекции, отряда юных инспекторов движения и администрации Нижнетавдинского района.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, систему QR-кодов разработали для повышения уровня безопасности пешеходов. Подсказки нанесли на специально изготовленные информационные таблички.

При сканировании кодов на экране гаджета появляются мультимедиа "шпаргалки" по правилам безопасного нахождения пешехода в дорожной среде. Подсказки дублируются в звуковом и текстовом виде.

Информационные таблички установлены вблизи пешеходных переходов и остановочных комплексов на маршрутах наиболее массового движения сельчан.

Глава района Валерий Борисов и начальник межмуниципальной Госавтоинспекции Евгений Хмелев презентовали новые информационные таблички жителям села, разъяснили принцип работы QR-кодов и продемонстрировали их действие.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , Нижняя Тавда , пешеходы

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