Трое из десяти жителей Тюмени хотят наладить личную жизнь в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большинство жителей Тюмени хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте. Об этом мечтают 29% горожан, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие представители экономически активного населения областного центра.

В новом году мужчины чаще планируют отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, а женщины — изменить свое отношение к окружающей действительности и систему питания.

28% горожан настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. 23% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы 21% респондентов, сделать ремонт — 18%, больше отдыхать — 16%.

Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 15%, отказаться от вредных привычек — 14%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 12%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 7% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.

Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.

Горожане с доходом менее 50 тыс. руб. чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения, а респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. — о необходимости отказаться от вредных привычек, выделять время на хобби, спорт и изучение иностранного языка.