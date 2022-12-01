Первый Сибирский фестиваль ковра проходит на набережной Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Сибирский фестиваль Тюменского ковра впервые проходит на набережной 17 декабря.
Мероприятие завершает Год культурного и нематериального наследия. Гостей фестиваля ждут концерт артистов, конкурсы по выхлопыванию ковра, на лучшую историю о ковре.
ИА "Тюменская линия"
Ледовый корт инкрустирован ковром размером 10 на 6 метров. Это не настоящий ковер, который стоит полмиллиона рублей, а полотно - точная копия.
Фестиваль не ограничится одним днём. В учреждениях области до 25 декабря пройдут выставки, конкурсы, мастер-классы, связанные с богатой историей Тюменского ковра.
Анжела Лебедева