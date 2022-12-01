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Первый Сибирский фестиваль ковра проходит на набережной Тюмени

Общество, 15:46 17 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сибирский фестиваль Тюменского ковра впервые проходит на набережной 17 декабря.

Мероприятие завершает Год культурного и нематериального наследия. Гостей фестиваля ждут концерт артистов, конкурсы по выхлопыванию ковра, на лучшую историю о ковре.

ИА "Тюменская линия"

Ледовый корт инкрустирован ковром размером 10 на 6 метров. Это не настоящий ковер, который стоит полмиллиона рублей, а полотно - точная копия.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Фестиваль не ограничится одним днём. В учреждениях области до 25 декабря пройдут выставки, конкурсы, мастер-классы, связанные с богатой историей Тюменского ковра.

Анжела Лебедева

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# тюменский ковер , фестиваль

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