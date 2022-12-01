Группу мобилизованных проводили в Тюмени к месту боевого слаживания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К месту боевого слаживания с тюменского железнодорожного вокзала проводили группу мобилизованных, завершивших подготовку 17 декабря. В их числе — военнослужащие из Пермского края.

"В 70-е годы с этого перрона тысячи и тысячи энтузиастов отправлялись на север Тюменской области, создавать в сложнейших условиях мощный топливно-энергетический комплекс, который и сейчас позволяет нашей стране выжить под натиском санкций", - обратился к собравшимся председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Он добавил также, что сегодня Родина призвала бойцов защитить все то, что было создано в нашей стране поколениями советских людей. "Все вы - достойный примером для молодежи. Мы не оставим без внимания ваши семьи. Желаем вам выполнить долг, живыми и здоровыми вернуться домой", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

Военной удачи бойцам, а их семьям терпения пожелал начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко. По традиции волонтеры движения "МыВместе" вручили каждому бойцу памятную монету - символ возращения домой, а также письма и открытки.

Николай Ступников